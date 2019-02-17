أخبار مصر | ضياء رشوان: اختفاء الريشة التي على رأس الصحفي انكسار للمجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان: اختفاء الريشة التي على رأس الصحفي انكسار للمجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب للصحفيين، إن وجود عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتهية مدته، رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيبًا للصحفيين، كان إضافة على رأس المؤسستين.

وأضاف خلال جولة له بمؤسسة الأهرام، ضمن حملته الانتخابية، إنه يختصر ما لديه في "لم الشمل وهيبة النقابة"، خاصة وأنه نتطلع إلى الأفضل، وأن يكون شعار الدولة، وهذا الشعار يمكن أن يستمر لعشر سنوات مقبلة، فهو شعار بسيط، يُلخص نقابة الصحفيين.

وتابع: "إذا ما التئم شمل الصحفيين، عادت هيبتهم، فالهيبة ليست أن نُخيف أحدًا، ولكن ألا نخاف من أحد، الريشة التي على رأس الصحفي هي ريشة على رأس المجتمع، واختفاؤها يعني أن المجتمع مكسور الجناح، ومجالس النقابة دائمًا كانت تُمثل كل أطياف المجتمع، لكن المهم أن تعمل بتناغم وأن تعبر عن المهنة".

وكان استقبل الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، خلال جولته بالمؤسسة اليوم، ضمن حملته الانتخابية.

وكان تقدم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأوراق ترشحه الأسبوع الماضي، لمقعد نقيب الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها بداية مارس المقبل.

وتواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، عملها في تلقي الطعون والتنازلات، وذلك بدءًا من أول أمس الجمعة، وحتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى أمس الخميس، 11 طلبا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

