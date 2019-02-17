أخبار مصر | مجلس "المحامين" يدين الحادث الإرهابي بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "المحامين" يدين الحادث الإرهابي بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقدم مجلس المحامين بخالص التعازى لأسر الشهداء والمصابين، ويؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية وللجيش المصرى الباسل في حربهما ضد الإرهاب الغاشم، حتى يتم اقتلاعه من جذوره.
حفظ الله مصر آمنة مطمئنة، وحقق على أيدى أبنائها المخلصين النصر المبين.
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدين الحادث الإرهابي بسيناء
وتؤكد الكنيسة على تضامنها الكامل مع قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وكافة القوى الوطنية في التصدي للإرهاب الغاشم.
وتابعت: "نصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن يعيد مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى وعيهم وإنسانيتهم حفظًا للأوطان وبناءً للإنسان".
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