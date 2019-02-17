أخبار مصر | اتحاد العمال يدين حادث سيناء الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد العمال يدين حادث سيناء الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحادث الإرهابى الأليم الذي استهدف أحد ارتكازات القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب في سيناء، والذى راح ضحيته 15 شهيدا من أبناء القوات المسلحة، الذين ستظل أرواحهم الطاهرة مع الشهداء والصديقين في جنة الخلد.

وأشاد الاتحاد العام، ببطولة وشجاعة رجال القوات المسلحة الذين قاموا بالتصدي للعناصر الإرهابية التكفيرية والقضاء على عدد كبير منهم، وهو ما يزيد من الأبطال إصرارا للقضاء على جميع البؤر الإرهابية ومحاولاتهم الفاشلة.

وقال البيان إن الاتحاد العام وهو يدين الحادث الأليم فانه يحتسب هؤلاء الأبطال شهداء عند الله عز وجل سائلا الله لاسرهم الصبر والسلوان متمنين لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

عمال النقل البري بجددون العهد للرئيس ويرحبون بتعديل الدستور

أعلن ممثلو عمال النقل البرى فى اجتماعهم برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس النقابة العامة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تاييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى واعربوا عن سعادتهم بانتخاب الرئيس رئيسا للاتحاد الافريقى ىبما يعظم من مكانة مصر وجعلها فى الصفوف المتقدمة لدول العالم.

استعرض ممثلو عمال النقل البرى الاجراءات والقرارات التى اتخذها مجلس النواب بشان التعديلات الدستورية فى ضوء ما عرضه النائب رئيس النقابة العامة ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. واكدوا على ضرورة تعديل بعض مواد الدستور بما يتلاءم وحجم الانجازات التنموية والمشروعات العملاقة وهذه التعديلات سوف تحقق امال وطموحات الشعب والتمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين والمراة فى كافة المجالس النيابية والمحلية المرتقبة.

وأعلنت اللجنة النقابية لعمال النقل البرى بمحافظة الغربية برئاسة حسين نجيب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الوقوف خلف القيادة السياسة لدعم مسيرة العمل والتنمية وأكدوا على ضرورة تعديل الدستور لتوفير المناخ الأمن واحتياجات الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل.

