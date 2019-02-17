أخبار مصر | رئيس "طاقة النواب": تخصيص جلسة للمرأة في الطاقة بمؤتمر "ايجبس" تتماشى مع سياسات الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة النواب": تخصيص جلسة للمرأة في الطاقة بمؤتمر "ايجبس" تتماشى مع سياسات الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها على تزايد دور المرأة فى قطاع الطاقة ومختلف مجالات صناعة البترول والغاز، وهو ما دفع مؤتمر ايجبس 2019 لتخصيص يوم كامل لمناقشة الوضع الحالى للمرأة وسبل تعزيز مشاركتها فى الأنشطة البترولية ودعمها فى المنافسة والابتكار وتولى المناصب القيادية.

وقال "السويدى"، إن تخصيص جلسة للمرأة فى الطاقة فى مؤتمر ايجبس 2019 بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى يتمشى مع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى أكبر اهتمام بتمكين المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتوليها جميع المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن إعلان " المُلا " بأن قطاع البترول يتشرف بأن المرأة تمثل 30% من نسبة القيادات بالقطاع وأن المرأة جزء هام من مشروع تطوير، وتحديث قطاع البترول الذى يتم التقدم فيه بخطوات واضحة وتحقيق نجاحات وتميز فى بلوغ أهدافه، وأن تكريم المرأة فى هذا المؤتمر كحدث رئيسى فى فعالياته حق أساسى يؤكد إيمان قطاع البترول بأهمية وكفاءة الدور الذى تلعبه المرأة فى منظومة العمل البترولى، وتأكيده أيضا أن حضور وزيرة التخطيط لهذه الجلسة وتقديم نماذج ناجحة تعمل بهذه الصناعة الحيوية يأتى من قبل تحفيز المرأة العاملة فى قطاع البترول للمنافسة بقوة فى تنفيذ الأعمال وهو ما ينعكس إيجابا على القطاع ونتائج أعماله.

وأعرب "السويدى" عن أمله فى أن يأتى اليوم الذى يجد المرأة المصرية تتولى مواقع قيادية داخل قطاع البترول وفى مقدمتها رئاسة بعض شركات البترول، معربا عن ثقته فى المهندس طارق المُلا فى تنفيذ ذلك الأمر بعد حرصه على تولى الشباب داخل قطاع البترول على تولى المواقع القيادية وفى مقدمتهم على سبيل المثال الشاب المهندس ياسر صلاح رئيس مجلس إدارة شركة جاسو وهى واحدة من أهم وأكبر شركات قطاع البترول.

وتقدم "السويدى" بالتهنئة إلى الفائزات بالجوائز المخصصة من المؤتمر وفازت بجائزة القيادة النسائية المقدمة من شركة توتال المهندسة عزة كامل مساعد رئيس شركة الوسطانى للاستكشاف، وفازت بجائزة الجيل القادم المقدمة من شركة اباتشى المهندسة سارة منصور مهندسة تحكم بشركة جاسكو، وفاز بجائزة المبدعين الأكاديميين فى مجال التكنولوجيا والعلوم والهندسة المقدمة من شركة بيكر هيوز نادين التناهى من الجامعة الأمريكية، كما فازت شركة اكسون موبيل ايجيبت بجائزة شركة العام.