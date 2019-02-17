مصر | 22 فبراير.. الحكم في دعوى منع ظهور سالم عبد الجليل في الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 فبراير.. الحكم في دعوى منع ظهور سالم عبد الجليل في الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى منع ظهور الشيخ سالم عبد الجليل في الإعلام، للحكم بجلسة 22 فبراير الجاري.

كان سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية حملت رقم 47513 لسنة 71 ق اختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سالم عبد الجليل طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمنع ظهور الشيخ سالم عبد الجليل بكل وسائل الإعلام.