مصر | المعاينة الأولية تكشف عن سبب حريق مطبعة بجوار كنيسة بشارع فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة الأولية تكشف عن سبب حريق مطبعة بجوار كنيسة بشارع فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران بمطبعة بجوار كنيسة بمنطقة التعاون بشارع فيصل.

وكان انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، لموقع حريق مطبعة بمنطقة التعاون بشارع فيصل، وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق مطبعة، بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بمطبعة بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن المطبعة بجوار كنيسة، واحتراق محتويات المحل، وتم فرض كردون أمني، ومنع امتداد النيران، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، قبل إمتداد النيران للأماكن المجاورة، وتبين احتراق طباعة أوراق، جهاز كمبيوتر، وبعض محتويات المحل.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

