مصر | معاينة النيابة: السيدة المنتحرة بالسلام لم تعانٍ من أي أمراض نفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاينة النيابة: السيدة المنتحرة بالسلام لم تعانٍ من أي أمراض نفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية لموقع انتحار سيدة بالسلام، عن أن السيدة في العقد الثالث من عمرها وربة منزل، ولم تعان من أي أمراض نفسية، وتفاجأ زوجها بانتحارها شنقا خلف باب الشقة وذلك بعد غيابه عنها بساعتين.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من "م. ع" يفيد بالعثور على جثة زوجته منتحرة داخل شقة الزوجية.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

أنا مستشار الدولة للأمن القومي".. ضبط 4 من منتحلي الصفة للنصب على المواطنين

ضبطت الرقابة الإدارية، بعض منتحلي الصفة بعدة محافظات على مستوى الجمهورية تحصلوا لأنفسهم على مبالغ مالية ومنافع مادية.

وتم ضبط "م.ع"، حاصل على دبلوم فني صناعي، لانتحاله صفة محام عام أول بالنيابة العامة وبحوزته بطاقة شخصية مزورة منسوب صدورها لوزارة العدل، واستغل صفته المزعومة بالتردد على المصالح والجهات الحكومية والتدخل لانهاء مصالح المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية.

وكما تم ضبط "ط.ف.م" الشهير بـ"ط. رحيم" منتحلاً صفة مستشار الدولة للأمن القومي للمعلومات لاحتياله على أربعة مسئولين بالدولة ومواطنين آخرين لتحقيق منافع ماديه لنفسه.

وضُبط أيضاً "أ.ف.م" لانتحاله صفة عميد بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على عشرة مواطنين زاعماً لهم مقدرته على إنهاء مصالحهم في الجهات الحكومية ليحصل لنفسه على مبالغ مالية مقابل ذلك.

وفي ذات السياق ضبطت الهيئة بمحافظة السويس "ك.ا.ح" موظف سابق بالمعاش بإحدى شركات التأمين منتحلاً صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على بعض التجار والأطباء والجمعيات وأصحاب الشركات ، بغرض الحصول منهم على مبالغ مالية لمساعدة الحالات الإنسانية مدعياً منحها لغير القادرين.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة تم حبسهم على ذمة التحقيقات.