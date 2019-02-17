مصر | مصرع طالبة أزهرية سقط عليها جزء حديدي من كوبري عرابي بشبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طالبة أزهرية سقط عليها جزء حديدي من كوبري عرابي بشبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت طالبة بجامعة الأزهر، مصرعها إثر سقوط جزء حديدي من سور كوبري أحمد عرابي عليها وذلك أمام محطة مترو أنفاق كلية الزراعة بشبرا الخيمة. وقالت الجامعة، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن ذلك جاء أثناء مرورها أسفل الكوبري بسبب حادث سيارة، واسم الطالبة "لمياء ياسر طه مصيلحي جمعه"، مقيمة قرية منشة الشرقية بمركز سيدي غازي بمحافظه كفر الشيخ، بالفرقه الثالثة جامعة الأزهر.

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