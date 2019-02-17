مصر | "أنا مستشار الدولة للأمن القومي".. ضبط 4 من منتحلي الصفة للنصب على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنا مستشار الدولة للأمن القومي".. ضبط 4 من منتحلي الصفة للنصب على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبطت الرقابة الإدارية، بعض منتحلي الصفة بعدة محافظات على مستوى الجمهورية تحصلوا لأنفسهم على مبالغ مالية ومنافع مادية.
وتم ضبط "م.ع"، حاصل على دبلوم فني صناعي، لانتحاله صفة محام عام أول بالنيابة العامة وبحوزته بطاقة شخصية مزورة منسوب صدورها لوزارة العدل، واستغل صفته المزعومة بالتردد على المصالح والجهات الحكومية والتدخل لانهاء مصالح المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية.
وكما تم ضبط "ط.ف.م" الشهير بـ"ط. رحيم" منتحلاً صفة مستشار الدولة للأمن القومي للمعلومات لاحتياله على أربعة مسئولين بالدولة ومواطنين آخرين لتحقيق منافع ماديه لنفسه.
وضُبط أيضاً "أ.ف.م" لانتحاله صفة عميد بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على عشرة مواطنين زاعماً لهم مقدرته على إنهاء مصالحهم في الجهات الحكومية ليحصل لنفسه على مبالغ مالية مقابل ذلك.
وفي ذات السياق ضبطت الهيئة بمحافظة السويس "ك.ا.ح" موظف سابق بالمعاش بإحدى شركات التأمين منتحلاً صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على بعض التجار والأطباء والجمعيات وأصحاب الشركات ، بغرض الحصول منهم على مبالغ مالية لمساعدة الحالات الإنسانية مدعياً منحها لغير القادرين.
وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة تم حبسهم على ذمة التحقيقات.
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