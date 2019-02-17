مصر | لقاءات بين "آن باترسون" و"الشاطر" ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاءات بين "آن باترسون" و"الشاطر" ضمن أحراز "التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة 11 إرهاب، جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

وتضمنت الأحراز، مظروف ب/18، الصحيفة رقم 483 مسلسل، عبارة عن طلب لقاء لخيرت الشاطر موجه من السفارة الأمريكية بالقاهرة، بشأن طلب المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي كيم كولنز في لقاء الشاطر خلال زيارته القصيرة لمصر، والبرقية مؤرخة 13 مارس 2013، ومظروف ب/19، الصحف من رقم 484 حتي 487 يوجد تقرير ترجمة عبارة عن مراسلات متبادلة بين خالد سعد بمكتب المهندس الشاطر ومستر سانتجيبو مدير مكتب السفير الإيطالي بالقاهرة، ويطلب السفير مناقشة سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، وتم تحديد موعد اللقاء يوم 29 إبريل 2013، الساعة 11 بمكتب خيرت الشاطر، 3 شارع مكرم عبيد، مدينة نصر.

وشملت الأحراز مظروف ب/20، الصحف من 488 حتى 491، والذي تضمن مراسلات بين جيهان حمزة وخالد سعد، حول تحديد موعد لإجراء مكالمة تليفوينة بين وكيل وزارة الخزانة الامريكية والمهندس خيرت الشاطر، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة وتبادل وجهات النظر حول المستقبل السياسي والاقتصادي في مصر وتم التأكيد على موعد إجراء المكالمة في 15 مايو 2013، الساعة الرابعة مساء، وهناك مراسلات أخرى بين جيهان حمزة وخالد سعد حول طلب مستر ويليام بروك الملحق بوزارة الخزانة الامريكية، للقاء خيرت الشاطر ومساعده لمناقشة الاستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى، ومظروف ب/21، الصحف من 492 وحتى 496، عبارة عن مراسلات بين جيهان حمزة وخالد سعد لتحديد موعد لقاء بين السفيرة الأمريكية آن باترسون وخيرت الشاطر وتم تحديد الموعد يوم 20 يونيو 2013، الساعة 11 صباحا بمكتب الشاطر، والحضور هم السفيرة ونائب رئيس البعثة ونائب المستشار السياسي بالقسم السياسي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفي ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.