مصر | الحبس سنة مع الشغل لمبيض محارة بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة مع الشغل لمبيض محارة بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "هيثم مجدي" بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء بمصر القديمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء مجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.
وأسندت النيابة للمتهم هيثم مجدي، مبيض محارة، تهمة الاتجار بالأسلحة النارية، والطلقات النارية التى تستخدم بها، بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الاتجار بالأسلحة البيضاء.
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