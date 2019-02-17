مصر | التصريح بدفن جثتي رجل وزوجته متوفيان داخل منزلهما بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثتي رجل وزوجته متوفيان داخل منزلهما بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان بتصريح دفن جثتي رجل وزوجته عثر عليهم متوفيان داخل منزلهما.

وتبين من المعاينة الأولية عدم وجود كسر بالأبواب أو الشبابيك، كما تبين عدم وجود سرقة محتويات المسكن.

وبعرض الجثتين على مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية إثر أزمة قلبية، وعدم وجود شبه جنائية

يذكر أن تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من فتاة عشرينية، مفاده، اكتشافها أثناء رجعوها لمنزلها بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، جثتي والدها "سيد.م"، 47 سنة، عامل بمصنع، ملقاة في أرضية المطبخ، ووالدتها ملقاة على وجهها أعلى السرير بغرفة النوم

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وبالكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة، وجد آثار زرقان في رقبة الأول، وعدم وجود أي آثار لكدمات في جثة السيدة، وبعمل التحريات تبين عدم وجود شُبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

بـ"4 تماثيل أثرية".. سقوط جمّال خلال تنقيبه عن الآثار أسفل منزله بنزلة السمان



تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مباحث سياحة وأثار الجيزة، من القبض على جمّال بنزلة السمان لقيامه بالحفر تنقيبا عن الآثار، أسفل مسكنه بمنطقة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة مفادها قيام "حسني. س"، 37 سنة، مقيم نزلة السمان، بمنطقة الهرم بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، باستهداف مسكن المتهم وتم ضبطه، وتبين أن صحة اسمه "حازم.م.ت"، والعثور على حفر مردوم حديثًا، وضبط 4 قطع يشتبه في أثريتها عبارة عن تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم تقريبا، لوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة بأبعاد 17 سم × 23 سم تقريبًا، تمثال صغير الحجم مكسور الرأس فى الوضع الأوزيرى، جعران كبير الحجم بأبعاد 6 سم × 5 سم تقريبًا، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

