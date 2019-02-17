شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنفي إلزام الشباب المقبل على الزواج باجتياز دورات «مودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلزامها للمقبلين على الزواج بتخطي دورات تدريبية ضمن برنامج (مودة).

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف على البرنامج - في تصريح له اليوم - إن المشروع القومي يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج من خلال محاضرات لطلبة الجامعات دون إجبارهم على إجراء اختبارات..مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج هو توعية الشباب بطرق حل المشكلات وأسس احتيار شريك الحياة وغيرها من المهارات الأساسية للحياه الأسرية السليمة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.