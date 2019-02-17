شكرا لقرائتكم خبر عن كسر فى محبس غاز وماسورة مياه بمصر الجديدة بسبب أعمال المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة، بلاغا بحدوث كسر فى محبس غاز بـ23 شارع أمير خولى متفرع من ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، وتم استدعاء المطافئ وشركة الغاز، للتعامل مع الموقف.

وفى السياق تلقت غرفة العمليات بلاغ آخر عن كسر ماسورة مياه بشارع عبد العزيز فهمى هليوبليس بسبب اعمال المترو ، وتم غلق الخط للاصلاح، وتم الكشف عن مكان الكسر وجارى إصلاحه.