شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: المنصة الإلكترونية استجابة مصر لدعم دول أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إنه تم تدشين أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية رسميا، خلال جلسات اليوم الثانى لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية المنعقد حاليا بأحد الفنادق بالقاهرة.

وأضاف عمرو طلعت ، أن إطلاق المنصة القضائية الإلكترونية، يأتى استجابة مصرية 100% لتوصيات المؤتمر رفيع المستوى فى دورته السابقة، وتوجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم التعاون مع دول القارة الإفريقية، ويتزامن انطلاق المنصة فى مستهل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن القضاء الدستورى هو من يحمى ويصون الحقوق، لذلك تم إطلاق المنصة الإلكترونية التى ستحتوى على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية فى إفريقيا وشرح مضامينها.

وتستهدف المنصة الإلكترونية، تبادل الأحكام القضائية بين دول القارة، وتبادل الخبرات وإقامة الحوار حولها وشرحها لتعظيم الاستفادة، فضلًا عن إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية.