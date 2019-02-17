شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات بأكثر من 4.971 مليار درهم خلال اليوم الأول لمعرض "ايدكس" بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العميد ركن محمد خميس الحسانى، المتحدث الرسمي لمعرض "ايدكس" عن توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 4 مليار و971 مليون خلال اليوم الأول من فعاليات معرضي "أيدكس" و"نافدكس" 2019، توزعت العقود المبرمة على 15 شركة عالمية و18 شركة محلية، وجاء هذا الاعلان خلال مؤتمر صحفى بحضور العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحرى نافدكس.

وقال العميد ركن محمد خميس الحسانى إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية بلغت 3.867 مليار ردهم، تضمنت التعاقد مع شركة "راثيون" الأمريكية لشراء صواريخ مستحدثة على نظام الباتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 1.307 مليار درهم، وشركة "جوينت ستوك" الروسية لصيانة وشراء قطع غيار لنظام الدفاع الجوي من نوع بانزر لمدة سنتين بقيمة 45.922 مليون درهم ولشراء صورايخ كورنيت من نوع EM150 لصالح القوات البرية بقيمة 146.920 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة "ريميتال" السويسرية لتقديم المعاونة الفنية لنظام سكاي جارد لصالح القوات البرية بقيمة 6.836 مليون درهم، وشركة "نكستر سيستم" الفرنسية لتقديم الاسناد الفني للدبابة لوكليرك بقيمة 193.500 مليون درهم، وشركة "سفران" الفرنسية للإلكترونيات لشراء قطع غيار وصيانة وإصلاح المناظير للدبابة لوكليرك والمدرعة PMP-3 لمدة ثلاث سنوات لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 86 مليون درهم، وكذلك شركة "تالس" الفرنسية لتبديل البطاريات وتمديد العمر الافتراضي للألغام الهندسية بقيمة 6.062 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات التعاقد مع شركة "هانوا" الكورية لشراء ناسف افغواني ومكملات فتح الثغرات في حقول الألغام والمواقع بأنواع مختلفة لصالح القوات البرية بقيمة 50.320 مليون درهم، وشركةEOS الاسترالية للدفاع لشراء أنظمة برية وبحرية من نوع EOS RWS لمدفع عيار 30 ملم لصالح القوات البرية والبحرية، وجهاز حماية المنشآت والسواحل بقيمة 1.162 مليار درهم.

كما تم التعاقد مع مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وذلك لشراء صواريخ وقذائف تدريبية م/د لصالح القوات البرية بقيمة 204.857 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Rheinmrtalll Electronic الألمانية لتقديم خدمات الاسناد الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 38.700 مليون درهم، وشركة لوكهيد الأميركية لإضافة قدرات لمنظومة ربط الرادارات لصالح القوات البرية بقيمة 404.030 مليون درهم، وشركة هيسكو الأميركية لشراء حوائط دفاعية وملاجئ لصالح القوات البرية بقيمة 77.004 مليون درهم، وشركة Paramount logistic لشراء 4 آليات من نوع MBOM لصالح القوات البرية بقيمة 10.284 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ORDANCE FACTORY الهندية لشراء ذخائر من نوع 155 MM HE مع مكملاتها لصالح القوات البرية بقيمة 127.086 مليون درهم.

وأفاد العميد ركن محمد خميس الحسانى إلى أن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 1.104 مليار درهم، حيث تم التعاقد مع شركة فهد للأنظمة الأمنية لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لوحدات القوات المسلحة بقيمة 4.210 مليون درهم، وشركة بن هلال لتقديم الاسناد الفني وتوريد قطع الغيار لكاسحات الألغام لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 15 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة Emirates Shooting Equipment لشراء أهداف الرماية الكهربائية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 3.600 مليون درهم، وشركة IGG لشراء ذخائر لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 42.297 مليون درهم والتعاقد مع الشركة ذاتها لتوريد وتركيب نظام الرماية الالكتروني لصالح القوات المسلحة بقيمة 95 مليون درهم، وتوقيع عقد لصيانة أجهزة المختبر المركزي لصالح الدفاع الكيميائي بقيمة 5 مليون درهم، بالإضافة الى التعاقد مع شركة النمر لصيانة آليات النمر لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 7.759 مليون درهم، وشركة Bermuda لشراء أجهزة التدريب الفني للكادر الطبي الميداني لصالح سلاح الخدمات الطبية بقيمة 19.120 مليون درهم، وشركة Emirate General Transport للحصول على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وتوفير قطع الغيار لمركبات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 56 مليون درهم ، وشركة Knowledge Point لتوفير كادر بشرى متخصص بكفاءات عالية إضافة الى تقديم خدمات استشارية لبناء وتطوير القدرات لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 239 مليون درهم.