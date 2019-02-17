محافظ القاهرة يشهد احتفالية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة" بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد،احتفالية حي البساتين بتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين والتي أقيمت بمكتبة المعادي>

وقدم المحافظ، خلال الاحتفالية، بطاطين وأجهزة كهربائية وسجاد ولحوم مقدمة كمساهمات من عدد من الجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات عدد من الأسر غير القادرة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد عبدالعال، على أن هذه الاحتفالية تحمل معانِ كثيرة أهمها التواصل بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة والمواطن تفعيلًا لإحدى مبادرات رئيس الجمهورية للعناية بالمواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له وهو ما يمثل محور واهتمام الدولة، مقدمًا الشكر لكل من ساهم سواء بالمادة أو بالجهد لتحقيق جزء من متطلبات أهالي حي البساتين.

شهد الاحتفال، اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومحمد السيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس النواب عن حي البساتين، ورؤساء مجالس إدارات ومديري الجمعيات الأهلية بالحي.