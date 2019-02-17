وزير الشباب والرياضة يبحث إدراج التربية الرياضية كمادة إلزامية ضمن المواد الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سبل تطبيق مادة التربية الرياضية بالمدارس وجعلها مادة إلزامية إجبارية، وإمكانية تطبيق ذلك من العام الدراسي المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إدراج التربية الرياضية كمادة أساسية بالمناهج التعليمية لرفع مستويات اللياقة البدنية والصحية لدى طلبة وطالبات المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور كمال درويش أستاذ التربية الرياضية، ورئيس اللجنة الاستشارية العلمية، ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بوزارة التعليم العالي.

وأضاف صبحي، وفقا لبيان للوزارة اليوم، أن الوزارة ستوفر كافة منشآتها ومشروعاتها لخدمة الهدف المنشود، حتى تصبح مادة التربية الرياضية مادة أساسية في المواد الدراسية التي يتلقاها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن تطوير منهج التربية البدنية سيكون وفق أسلوب علمي يراعى الحوكمة، والتقييم، وأسلوب الممارسة لحصة التربية الرياضية.

وتابع: هناك تعاونا مستمرا مع وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، ووزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك تكاملا وتقاربا في الرؤى المشتركة، من أجل التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير الرياضة: "أن مادة التربية الرياضية بما ستتضمنه من منهج نظري وعملي سيساهم بشكل كبير في تحسين نمط الصحة البدنية لدى الطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وهو ما يؤثر بالإيجاب على تطور المستوى العلمي والفكري للطلاب".