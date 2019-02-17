شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس الإبتدائية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المحافظات، الأحد، انطلاق الحملة القومية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بمدارس المرحلة الإبتدائية.

في بورسعيد، شهد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، انطلاق الحملة بمدرسة علي مبارك الابتدائية، وقال إن الحملة تُنفذ ضمن حملة «١٠٠ مليون صحة» في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة طبية متميزة والاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأضاف باهي أن المسح يستهدف ٦٦٩٠٦ طلاب في ١١٤ مدرسة حكومية ببورسعيد، مشيرًا إلى أن الفحص يجري بموجب موافقة كتابية من ولي الأمر وشهادة ميلاد الطالب.

وأشار إلى أن من يثبت إصابته من الطلاب يتم تحويله لعيادات التأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية بالمجان، وأن كافة الأجهزة والأدوات الطبية المُستخدمة على أعلى مستوى لضمان حماية صحة الطلاب.

وفي مطروح، أعلن المحافظ اللواء مجدى الغرابلي، انطلاق الحملة تفعيلا للبروتوكول المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والصحة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن حملة «100مليون صحة».

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية التعليم، إنه تم متابعة فعاليات اليوم الأول لتنفيذ المبادرة بمدارس مطروح بمدرسة مطروح الرسمية للغات، التي تقام بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة والتأمين الصحي بالمحافظة لإجراء المسح الطبي على جميع طلاب المرحلة الابتدائية.

وأضاف أنه بناء على التعليمات الوزارية سيكون يوم الفحص في المدرسة هو يوم رياضي لجميع الطلاب وتزويدهم بالتوعية الصحية والغذائية اللازمة، مشيرًا إلى أنه وجه مسؤولي توجيهات الأنشطة التربوية لمتابعة تلك المبادرة القومية عبر منابر الإذاعة المدرسية وتنظيم ندوات التوعية الإرشادية للطلاب بأهمية الغذاء الصحي ونمط الحياة الصحيح، وذلك لضمان نجاح المبادرة.

وفي القليوبية، أعلن المحافظ الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، انطلاق الحملة من مدرسة حسن أبو بكر التجريبية بالقناطر الخيرية، بحضور الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، وجمال حجاج، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومختار شديد، نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.

وفي المنوفية، أعلن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة في جميع مدارس المرحلة الإبتدائية يوم 1 مارس وحتى 20 مارس 2019، التي يتم تنفيذها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون والتنسيق التام بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما أشار الحفناوي إلى أن الهدف من المبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لقياس الوضع الصحي والتغذوي لطلاب مدارس المرحلة الإبتدائية حتى يتم وضع التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

من جانبه، شدد المحافظ اللواء سعيد عباس، بضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة.