شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب لطلاب جامعة المنصورة: «خليكوا قريبين من ربنا.. وأحلامكم هتتحقق كلها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه فخور أنه ابن إحدى قرى محافظة الدقهلية، وأنه سعيد بمشاركته في مهرجان 800 سنة منصورة، والذي يواكب مرور 8 قرون على إنشاء مدينة المنصورة.

وقال الخطيب، في كلمته بافتتاح المهرجان، الأحد: «وأنا جاي في الطريق كنت حاسس براحة كبيرة وسعادة غامرة، وتذكرت أبويا وأمي وأفراد قريتي اللي انا اتولدت فيها وتذكرت تاريخي كله منذ خروجي منها، وربنا أراد أن يكون لي اسم وشهرة، وأتمنى من ربنا أنه يحفظ نعمه علي من الزوال».

وأضاف «أنا فخور إني من أبناد هذه المحافظة العريقة، وهذا كان له تأثير كبير في شخصيتي وتعاملي مع كل المواقف في حياتي، وأتمنى أن تظل محافظة الدقهلية عالية دائمًا وصدقوني أن أكون من أبناء محافظة أخرجت علماء ومفكرين وفنانين عظماء فهذا يدعو للفخر».

ووجه الخطيب رسالة لشباب الجامعة، قائلا: «أنا بقولكم حاجة مهمة اجتهدوا واشتغلوا وخليكوا قريبين من ربنا وبإذن الله أحلامكم هتتحقق كلها».

وعقب كلمته قدم الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، درع الجامعة للكابتن محمود الخطيب بصفته شخصية مهرجان 800 سنة منصورة، وأثناء التكريم هتف طلاب الجامعة، هتافات «صالح قالها الكل يطيع الأهلي فوق الجميع»، و«الأهلي فوق الجميع، دايما معاة روحنا فداه وفأى مكان بنروح وراه، ومن تالتة شمال بنهز جبال، وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، فريق كبير فريق عظيم اديلوا عمرى وبرضوا قليل».

كما قدم درع الجامعة للدكتور مفيد شهاب الدين، وزير التعليم العالي الأسبق بصفته من أبناء المحافظة.

وقال رئيس جامعة المنصورة، إن اليوم عرس في جامعة المنصورة لأننا نستقبل محبوب الجماهير الخلوق الكابتن محمود الخطيب ولفيف من قادة الفكر والرأي في الجامعة، ونحتفل أيضًا بخدمة المجتمع ونجمل المدينة والمهرجان يستمر من يوم ١٦ إلى ٢١ فبراير ويشمل العديد من الفعاليات.

يذكر أن الكابتن محمود الخطيب ابن قرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين، ولأول مرة يشارك في فعاليات عامة بالدقهلية، وكان لمشاركته أثر كبير في زيادة نسبة الحضور بالمهرجان.