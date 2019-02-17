شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 99.1% من عينات بصل التصدير مُطابقة للمواصفات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة سحب العينات الممثلة لشحنات البصل المصري لكافة دول العالم خلال 2018 لتحليلها بغرض تقدير متبقيات المبيدات بها وفقا للتشريعات الدولية.

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، إن نتائج التحاليل المعملية أشارت إلى أن نسبة العينات السليمة بلغت 99,1%، بينما لم تتخط نسبة العينات المتجاوزة للحدود القصوى بها دوليًا لمتبقيات المبيدات سوى 0.9%، وتم استبعادها في حينه.

وأوضح البيان أن قيامها بالتحاليل يأتي إيمانًا بدورها في مجال سلامة الغذاء والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من خلال أجهزتها المعنية (الحجر الزراعي، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، معهد بحوث البساتين، معهد بحوث وقاية النباتات، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية) لإنتاج محاصيل ذات أصناف جيدة ومطابقة للمعايير التصديرية العالمية.

ولفتت الوزارة أنه سبق الاتفاق مع الجانب السعودي على ضرورة إخطار نظيره المصري، مُمثلا في الحجر الزراعي، فور ورود أي شحنات مخالفة لمستويات متبقيات المبيدات كما متبع عالميًا، وألا يتم فرض حظر على محصول إلا بعد موافاة القاهرة بثلاث إخطارات رفض لنفس المحصول.

وهو ما لم يتم الالتزام به، حيث لم يرد أي إخطار رفض يخص متبقيات المبيدات في البصل خلال العام 2018 حتى الآن، سواء من السعودية أو من أي دولة في العالم، وفق البيان.

كما لم يتم تسجيل أي حالات رفض بسبب متبقيات المبيدات على البصل الطازج المُصدر إلى دول الاتحاد الأوربي منذ العام 2009.