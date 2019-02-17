شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: لا تغيير في قواعد قبول طلاب شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى للجامعات، استمرار قبول طلاب الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية بنفس القواعد المطبقة في مكتب التنسيق في الأعوام الماضية دون تغيير.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد: إن «قواعد القبول، هي أن يكون الطالب ناجحا فى ثمانية مواد فى المستوى العادي (O.Level) بتقدير لا يقل عن (C) أو 4 بالنظام الرقمي، وأن يقدم الطالب نتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التى أداها فى مدة الثلاث سنوات الدراسية الأخيرة، بالإضافة إلى أنه فى حالة رغبة الطالب فى الالتحاق بإحدى كليات قطاع الطب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والتمريض، ويجب عليه النجاح فى مادة الأحياء فى المستوى المتقدم (A.Level) بتقدير لا يقل عن (D)، أو مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلى (A.S.Level) تكون إحداهما مادة الأحياء والأخرى تكون من بين مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ الرياضيات) بتقدير لا يقل عن (D)».

وأضافت: أنه «أما فى حالة رغبة الطالب فى الالتحاق بإحدى كليات قطاع الهندسة (الهندسة ـ الحاسبات والمعلومات ـ الفنون الجميلة عمارة ـ التخطيط العمرانى) ضرورة نجاحه فى مادة الرياضيات فى المستوى المتقدم (A.Level) بتقدير لا يقل عن (D)، أو مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلى (A.S.Level) تكون إحداهما مادة الرياضيات والأخرى تكون من بين مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ أو المحاسبة) بتقدير لا يقل عن (D)».

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للكليات النظرية يتم القبول بها بشرط النجاح فى الثمانية مواد فقط فى المستوى العادى بتقدير لا يقل عن (C) أو 4 بالنظام الرقمى، دون شرط دراسة أى مواد فى المستوى المتقدم أو المتقدم التكميلي، بالإضافة إلى الشروط الأخرى مثل ضرورة استكمال التسلسل الدراسي المقرر وتصديق واعتماد الشهادات وفقا لما هو متبع سنويا فى هذا الشأن.