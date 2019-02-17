شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كلية للذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 685 بتاريخ 16/2/2019 على إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط بجامعة كفر الشيخ تمهيدًا لصدور القرار الجمهوري بالإنشاء، على أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل 2019/2020.

يأتي هذا في إطار سعي الجامعة إلى تطوير مخرجاتها لمواكبة وظائف المستقبل من خلال الاهتمام بعلوم المستقبل والمبادرة في صياغة مستقبل التعليم والتعلم باستخدام أساليب ابتكارية عن طريق توفير فرص تعليم رقمي ذكي بجودة عالية لصنع المستقبل تماشيًا مع رؤية التنمية المستدامة في مصر 2030.

وصرح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الذكاء الاصطناعي هو الموجة الجديدة بعد الخدمات الذكية، التي ستعتمد عليها الخدمات والمؤسسات والبنية التحتية المستقبلية للدولة لدعم مسيرة التحول التي تنتهجها الدولة نحو تبني نموذج المدن الذكية والارتقاء بالأداء الحكومي على كل المستويات من خلال تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة.