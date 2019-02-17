شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنظم قوافل طبية لإجراء الكشف على النزلاء بالسجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه قطاع السجون، قوافل طبية بمنطقة سجون جمصة وسجن الوادى الجديد لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء تضم مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم، حيث أسفرت جهود القوافل عن توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة لنزلاء السجون والمحتجزين بالمراكز والأقسام من خلال توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون والمحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن.

كما تم توجيه قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية لمنطقة «سجون جمصة» لتطعيم النزلاء كإجراء وقائى.

وقام فريق عمل من مديرية الصحة بالدقهلية وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من نزلاء «سجن شديد الحراسة – ليمان جمصة».