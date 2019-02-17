شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي وفد الاتحاد الكشفي الأرثوذكسي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد الاتحاد الكشفي الأرثوذكسي العالمي «ديسموس»، برئاسة چورچ عبود.

ضم الوفد القائد خريستوس باباجيورجيو (اليونان)، مؤسس ديسموس، والرئيس الشرفي لها، والقائد ياني مفوض التدريب للكشاف اليوناني المغترب، كما حضر دكتور عاطف عبدالمجيد، رئيس الاتحاد العربي للكشافة.

تناول اللقاء أهمية الكشافة في مجالي تربية النشء والخدمة العامة. حضر اللقاء القس أنجيلوس، سكرتير قداسة البابا، الدكتور صموئيل متياس، منسق عام الكشافة القبطية، والدكتور أنطوان داود، ممثل الكنيسة القبطية في ديسموس.