شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تدين هجوم سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بياناً أدانت فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المواقع الأمنية بشمال سيناء، والذي تصدى له جنودنا بكل بسالة، بينما قدم آخرون منهم أرواحهم فداءً للوطن الغالي.

وذكرت الكنيسة في البيان: «خالص العزاء لأسر الشهداء ونصلي من أجل المصابين لكي ينعم عليهم الله بالشفاء التام».

وأكدت الكنيسة تضامنها الكامل مع القوات المسلحة والشرطة وكافة القوى الوطنية في التصدي للإرهاب الغاشم.

واختتمت بيانها: نصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن يعيد مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى وعيهم وإنسانيتهم حفظًا للأوطان وبناءً للإنسان.