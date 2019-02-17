شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة توقع بروتوكولاً مع صندوق تحيا مصر لإنشاء شارع 306 بعدة أماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اليوم الأحد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وإبراهيم كرم المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر وأسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير- إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر- بروتوكول تعاون لإنشاء شارع "306" بعدد من مواقع بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار خطة صندوق تحيا مصر لاستكمال إنشاء مشروع «شارع 306» بعدد من محافظات الجمهورية.

وقال اللواء أحمد راشد إن مشروع «شارع 306» يستهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك الوحدات بشكل حضاري.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تستهدف من التعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء شارع 306 بالعديد من مواقع الجيزة لوضع حلول جذرية لمشكلة الباعة الجائلين وإشغال الطرق، مؤكدا إلى أن باب التقديم مفتوح للشباب على الموقع الخاص بمشروع "306"، أنه سيتم الاختيار وفقًا للمعايير والشروط التي حددها الصندوق.

وقال إبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن الصندوق قام بإنشاء شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة من أجل إنشاء 150 موقعًا من شارع "306" بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة الشباب بكل محافظات مصر.

وأوضح المدير التتفيذي لصندوق تحيا مصر، أن هناك ضوابط تمت مراعاتها في عملية اختيار الشباب المتقدمين للحصول على عربة طعام بشارع 306، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق تلك المعايير في كل المواقع بكافة المحافظات وتتضمن تلك المعايير تخصيص نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، و20% لكبار المستثمرين بالإضافة إلى أن 75% من الشباب يتم اختيارهم إلكترونيا.

وأكد أن المشروع سيحدث نقلة حضارية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا الشباب لمتابعة الموقع الرسمي للمشروع، لمعرفة شروط التقديم ومعرفة مواعيد افتتاح المواقع.

وقال أسامة الشافعي إن الشركة تستهدف من تنفيذ شارع 306 في مختلف محافظات الجمهورية توفير ما لا يقل عن 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يساهم في مواجهة شبح البطالة وفتح أسواق جديدة تكفل حياة كريمة للشباب المصريين.