الشافعي: موسكو تحملت تكلفة القمر الصناعي الجديد بعد فقدان آخر في فترة الضمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية بالشرق الأوسط، إن القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A" الذي سيتم إطلاقه 24 فبراير الجاري، لم يكلف الدولة شيئًا حيث تحمل الجانب الروسي كامل التكلفة، وذلك عوضًا عن القمر الصناعي المصري الذي تم فقده عام 2016 نتيجة خلل، خلال فترة ضمانه.

وأضاف الشافعي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، أن القمر بدأ العمل على تصميمه منذ نهاية عام 2016، وانتهى العمل في غضون 25 شهرًا كاملة، في نهايات عام 2018.

وأكد أن القمر لم يكلف الدولة المصرية أي أموال، ولكن تحمل الجانب الروسي كامل التكلفة، متابعًا: "القمر يأتي عوضًا عن القمر الذي فُقد الاتصال به في فبراير 2015 بعد إطلاقه في 16 أبريل 2014، وتأكد الجانب الروسي أن القمر تم فقده نتيجة لخلل به، وليس بسبب خطأ من الجانب المصري، وكان القمر في هذا التوقيت داخل فترة الضمان الخاصة به، لذلك تحملت روسيا تكاليف القمر الجديد "إيجيبت سات A".​