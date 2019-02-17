شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ليه هنعدل الدستور؟.. اعرف قبل ما تاخد القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” سلسلة من الفيديوهات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة..

"كلنا طبعا مهتمين بموضوع التعديلات الدستورية اللي بيناقشها مجلس النواب الفترة دي..قبل ما نتكلم عن إيه هى التعديلات، خليني أشرحلك "ليه حنعدل الدستور؟"

"فاكرين وقت وضع دستور 2014، والظروف اللى حصلت ساعتها من مظاهرات وأعمال إرهابية، ومطالب فئوية وشد وجذب بين أطراف كتير.."

"دستور 2014 زيه زي كل دساتير العالم، نص على طريقة تعديله، وده لأن الدساتير صناعة بشرية، وزي ما قالت المحكمة الدستورية العليا إن الدستور وثيقة تقدمية نابضة للحياة لا تكف عن أوجه التطور والتقدم.."

"يعني زي ما الشعب وافق عليه قبل كده.. من حقه يقول كلمته ويعدله، ويعدل أي مادة فيه عشان تتواكب مع العصر.. وعشان كده كل دول العالم بتعدل دستورها كل كام سنة.."

" دولة زي فرنسا عدلت دستورها 24 مرة، مش بس كده، أول تعديل تم بعد أقل من سنتين من وضع الدستور في 1958..أقولك كمان! دى عدلت الدستور 3 مرات في سنة واحدة..

طب عارف أمريكا عدلت دستورها كام مرة؟

27 مرة..

طب ألمانيا؟

عدلته 62 مرة..

"عاوزه أقولك إن الدستور وثيقة مش إلهية، وعشان كده بتتعدل عشان نحقق ضمانات أكتر.. والشعب بس هو اللي يملك الموافقة أو رفض التعديلات.. يعنى الشعب صاحب الكلمة"

في حلقاتنا الجاية..هنشرحلك مضمون كل تعديل.. لأن ده واجب علينا .. زي ما واجب عليك تقراها وتفمهما كويس، عشان متديش فرصة لحد يضحك عليك.