شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم وشيخ الأزهر يبحثان تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مشترك مطولا صباح اليوم الأحد، بمقر المشيخة لبحث تفاصيل تطبيق النظام الجديد وتدريب المعلمين وبعض القضايا الهامة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اللقاء كان هام وتم فيه مناقشة القضايا الخاصة بالنظام الجديد المطبق فى رياض الأطفال والمرحلة الثانوية وتدريب المعلمين وبحث إمكانية وأدوات تطبيقه فى المعاهد الأزهرية.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون الكبير بين الوزارة والأزهر الشريف، مشيرا إلى أنه انتهى اللقاء منذ قليل، وتوجه إلى مكتبه بديوان عام الوزارة ليتابع مع قيادات الوزارة تسليم الطلاب التابلت فى المحافظات والمدارس.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه خلال الأسبوع الجارى سوف يجرى بنفسه زيارات لبعض المحافظات للاطمئنان بنفسه على تسليم الطلاب للتابلت وتطبيق التجربة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك متابعة مستمرة للمنظومة الجديدة، مشيدا بالجهود التى تتم على أرض الواقع وفى المدارس، لافتا إلى أن هناك ايجابيات كثيرة ظهرت مع بداية تطبيق النظام الجديد وتسليم التابلت للطلاب.