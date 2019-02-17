"الرى" تنظم فعاليات "البحث العلمى أساس التنمية" بمشاركة الجامعات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أ حمد مسعد:

أفتتح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، فعاليات اللقاء التنسيقي اﻷول بين المركز القومي لبحوث المياه والمراكز البحثية والجامعات الحكومية تحت شعار "البحث العلمي أساس التنمية".

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز والعديد من أساتذة المركز ومدراء المعاهد البحثية وممثلي عدد من المراكز البحثية بالدولة وأساتذة الجامعات المصري والباحثين والمهتمين بالشأن المائي وذلك بقاعة وادي النيل - المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية.

وتناولت الندوة استعراض مجمل اﻷنشطة البحثية للمعاهد والوحدات التابعة للمركز في مختلف المجاﻻت والدراسات الجاري تنفيذها مع استعراض بعض النماذج الطبيعية الهيدرولوجية للمشاريع القومية والتعرف على اﻷجهزة العلمية ومعامل المركز المختلفة من خﻻل تقديم حزمة من العروض واﻷفﻻم الوثائقية يعقبها زيارة لبعض المعاهد البحثية على الطبيعة.​