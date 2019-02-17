غدًا.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح الدورات التدريبية لمشروع الألف قائد أفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تفتتح جامعة القاهرة، غدًا، الدورات التدريبية لمشروع 1000 قائد أفريقي الذي أطلقته الجامعة في يناير الماضي، تزامناً مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

يشهد الافتتاح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، وأعضاء مجلس الكلية، وأكثر من 400 متدرب أفريقي من الدورة الأولي.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المشروع يستهدف بناء قدرات الشباب المصري والأفريقي من خلال التدريب المستمر وتنمية مهارات التفكير الابداعي والمهارات العملية لديهم، ويتضمن تدريب الشباب علي برامج عملية تطبيقية في مجالات (الادارة، السياسة، الاقتصاد، الاعلام، ريادة الأعمال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر)، وذلك من خلال ورش عمل تطبيقية ونماذج محاكاة لتعظيم الإستفادة من التدريب وتكوين جيل من الشباب الأفريقي قادر علي القيادة بشكل عملي وتطبيقي، مشيرًا إلي الدور الهام الذي تقوم به كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة، والتي تُعد من أكبر المؤسسات المتخصصة في الشئون الأفريقية في المنطقة، ولها دور حيوي وفعال في خدمة السياسات المصرية في أفريقيا بإعتبارها بيت خبرة أفريقي، في تدريب وتأهيل الشباب المصري والأفريقي في شتي الشئون الافريقية، بما يسهم في رسم سياسة مصرية تضع علي رأس أولوياتها خدمة المصالح المصرية ومصالح الدول الأفريقية وتعظيم الاستفادة من الشباب لتحقيق النهضة والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد على نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إلي أنه تم فتح باب التسجيل في المشروع في شهر يناير الماضي، وتقدم له أكثر من 5 آلاف شاب من 34 دولة أفريقية وعربية، مضيفًا أنه تم عقد مقابلات لجميع المتقدمين بالكلية، ومن المقرر اختيار 1000 متدرب كمرحلة أولى تعقبها مراحل أخري، خاصة أن مشروع الألف قائد أفريقي سيشمل على عدد من الدفعات المتتالية.