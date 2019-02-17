"العصار" يشارك في افتتاح "آيديكس2019" بـ"أبوظبي" ويلتقي وزير دفاع كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شارك الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى في فعاليات افتتاح معرض "آيديكس 2019" والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية (أبو ظبي) خلال الفترة من 17 حتى 21 من فبراير الجاري، حيث تفقد عددا من أجنحة الدول المشاركة بالمعرض، واطلع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة بأجنحة عدد من الشركات المشاركة من مختلف الدول.

والتقى العصار - خلال فعاليات اليوم الأول من المعرض - بوزير دفاع كوريا الجنوبية جونج كيونج - دو، حيث ناقشا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية ، وإمكانية تبادل الخبرات التكنولوجية بينهما، وتم التأكيد على أهمية إقامة علاقة شراكة استراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي المصري، وشركات الصناعات الدفاعية الكورية وذلك بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين الصديقين، معرباً عن رغبته في التعاون المشترك مع الجانب المصري نظراً لما لديه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتدريبية متميزة، كما أعرب عن تقديره للتقدم الذى أحرزته الصناعة المصرية في مجال الصناعات العسكرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض المساعي التي تبذلها (سول) الهادفة لتحقيق النزع النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وبناء نظام السلام المستدام.

جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك في الجناح المصرى بالمعرض من خلال عرض منتجاتها من المعدات الدفاعية التى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي التابعة، وعلى رأسها المدرعتان: إس تي 500، وإس تي 100، اللتان تعدان من أحدث ما أنتجته ترسانة الأسلحة المصرية وتعرضان لأول مرة فى معرض دولي عسكري يقام خارج البلاد، كما تشارك الوزارة بنماذج للدبابة " إم 1 - إيه 1" ودبابة النجدة" إم 88 إيه 2 (هرقل)، من إنتاج مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات " مصنع 200 الحربي" - الذي يعد أحد أهم قلاع الصناعات الدفاعية الثقيلة في مصر.

وتعد هذه المشاركة، الثانية على التوالي لوزارة الإنتاج الحربى بالمعرض، حيث شاركت الوزارة فى معرض الدفاع الدولى "آيديكس2017".​