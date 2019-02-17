محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن حي عين شمس، بمحافظة القاهرة، فتح باب التسجيل لبيانات التوكتوك وترخيصه خلال الفترة المقبلة.
وقال الحي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأحد، إنه سيتم فتح باب التسجيل اعتبارًا من 16 وحتى 28 فبراير الجاري من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
وأكد حي عين شمس، أنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم مصادرة أي توكتوك لم يتم تسجيل بياناته.
كانت هذه تفاصيل خبر مهلة زمنية لترخيص الـ "توكتوك" بعين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.