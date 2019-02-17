محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بوفد الاتحاد الكشفي الأرثوذكسي العالمي "ديسموس"، برئاسة چورچ عبود، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم -في تصريح اليوم الأحد- إن اللقاء تناول أهمية الكشافة في مجالي تربية النشء، والخدمة العامة، موضحا أن الوفد ضم مؤسس "ديسموس" والرئيس الشرفي له القائد اليوناني خريستوس باباجيورجيو، ومفوض التدريب للكشاف اليوناني المغترب القائد ياني، كما حضر اللقاء رئيس الاتحاد العربي للكشافة الدكتور عاطف عبد المجيد، وسكرتير قداسة البابا القس أنجيلوس إسحق، ومنسق عام الكشافة القبطية الدكتور صموئيل متياس، وممثل الكنيسة القبطية في ديسموس الدكتور أنطوان داود. ​

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلتقى بوفد الاتحاد الكشفى الأرثوذكسي العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.