الحبس سنة مع الشغل لمبيض محارة لاتهامه بالاتجار في الأسلحة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " هيثم مجدي" بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وولاء مجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهم هيثم مجدي، " مبيض محارة"، تهمة الاتجار بالأسلحة النارية، والطلقات النارية التي تستخدم بها، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الاتجار بالأسلحة البيضاء.