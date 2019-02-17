النيابة تطلب تشريح جثة عجوز عثر عليها مذبوحة داخل شقتها بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة حوادث شمال الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على عجوز مذبوحة داخل شقتها بمنطقة إمبابة؛ حيث أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد اسباب الوفاة.

تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارًا بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة إمبابة، وانتقلت مباحث قسم شرطة إمبابة بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لفحص البلاغ وتبين أن السيدة تدعى" عزيزة. ا"، ومشهورة وسط جيرانها "الجدة عزيزة" حيث تبلغ من العمر 75 سنة.

وأشار الفحص الأولي أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، شكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لحل لغز الجريمة والتوصل الي الجاني، وتولي ضباط قسم إمبابة برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة فحص مسرح الجريمة وبيان وجود بعثرة بمحتوياته من عدمه بالإضافة إلى معاينة منافذ الشقة لبيان كسر أو تحطيم بها من عدمه.

ويناقش فريق البحث بقيادة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة جيران المجني عليها، ومكتشفي الجريمة حول علاقاتها، وفحص وجود خلافات أو ما إذا كانت الجريمة بدافع السرقة.