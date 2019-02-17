محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف باب الشعرية، اليوم الأحد، تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر (وسيط) 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة السابق 45 يوما بتهمة تقاضي رشوة

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف باب الشعرية، اليوم الأحد، تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر (وسيط) 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.