إحباط بيع 725 أسطوانة بوتاجاز في السوق السوداء بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبط ضباط مباحث التموين بالجيزة محاولة مالك مستودع بوتاجاز لتهريب كمية من الأسطوانات المدعمة بالسوق السوداء. تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة توصلت إلى أن مالك مستودع بكرداسة يستولي على كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة وبيعها بأزيد من السعر الرسمي. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية المستودع، أسفرت عن ضبط المتهم وبلغ إجمالي المضبوطات 725 أسطوانة بوتاجاز سعة 12,5. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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