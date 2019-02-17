سلطان عمان يتسلم رسالة خطية من الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسى.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد. وقد تسلّم الرسالة وزير ديوان البلاط السلطانى خالد بن هلال بن سعود البوسعيدى خلال لقائه مع سفير مصر لدى السلطنة محمد أحمد فهمى غنيم، حيث تبادلا الأحاديث الوديَّة واستعرضا العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين.

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