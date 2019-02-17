شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: اعتماد نتائج لجنة القيد للصحفيين الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون الاجتماع الأخير قبل عقد انتخابات التجديد النصفي، وذلك لاعتماد الميزانية الخاصة بالنقابة.

وأكد عبد المحسن سلامة في تصريح لــ"الخليج 365"، أن سيتم الاجتماع الاخير سيشهد أيضا اعتماد نتائج لجنة القيد تحت التمرين والمشتغلين، وإعلانها عقب الاجتماع مباشرة.

وأجرى الدكتور ضياء رشوان ، المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين، جولة داخل مقر مؤسسة الأهرام، ظهر اليوم الأحد، برفقة عبد المحسن سلامة، النقيب الحالى، ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت، وأحمد موسى.