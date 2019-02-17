شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لبحوث المياه يعلن تبنى مشروعات بحثية لطالبات مدارس STEM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن المركز من خلال ميزانيته الاستثمارية بالمحطات البحثية التابعة له سيقوم بتطبيق بعض المشاريع البحثية لطالبات مدرسة المتفوقات فى العلوم والتكنولوجيا STEM، للاستفادة منها فى تحسين نوعية المياه والاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى لزيادة كفاءة استخدام المياه والتى تعود بالفائدة لتحقيق الأمن الغذائى لمصر.

وأضاف عبد الحى فى الندوة التى عقدت اليوم بالمركز القومي لبحوث المياه بحضور عدد من عمداء كليات الهندسة والعلوم والزراعة أن المركز سيقوم خلال الفترة القادمة بالتواصل مع جميع مدارس المتفوقين والمتفوقات على مستوى الجمهورية للاستفادة من ابتكارات الطلبة والطالبات واختيار كل ما هو جديد لتشجيع البحث العلمى ودعم وتعزيز التعاون بين المركز وكافة الجهات العلمية والبحثية.

وأشار عبد الحى الى أن هناك فريق بحثى من المركز القومي لبحوث المياه قام بزيارة مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM ، بهدف الاطلاع على المشاريع التى أعدتها الطالبات واختيار عدد من المشاريع القابلة للتطبيق فى مجال معالجة المياه وزيادة كفاءة الرى، وسيتم عرضها فى ندوة لاختيار ٤ مشروعات منها لتبنيها.