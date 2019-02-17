شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه القليوبية قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات اعتبار من الساعة العاشرة مساء غد الإثنين، حتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى، وذلك بسبب أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.