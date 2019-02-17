نادى القضاة يدين الحادث الإرهابى بالعريش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان نادى القضاة الحادث الإرهابى الذى استهدف رجال القوات المسلحة فى العريش، معربا عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالى وذوى الشهداء. وصرح المستشار رضا محمود السيد، أن نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا بشأن الحادث الإرهابي بالعريش جاء فيه "يدين نادى قضاة مصر الحادث الإرهابى الآثم الخسيس الذى استهدف رجال القوات المسلحة البواسل فى العريش ..وإذ يعرب نادى قضاة مصر عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالى وذوى الشهداء". إلا إنه يؤكد أن أرواح الشهداء لن تذهب سُدى، فدماؤهم الطاهرة الزكية تعطر تراب الوطن الغالي وترسم لأبنائه طريق المستقبل، وأن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التى قصد بها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، لن تنال من عزيمتنا فى المضى قدماً بوطننا نحو بر الأمان، ولن تثني الشعب العظيم على مواصلة رحلة البناء والتنمية التي بدأها وستظل مصر باقية بتماسك شعبها ووقوفه كالبنيان المرصوص أمام هذا الإرهاب الأسود لرد كيد نواياه الخبيثة ومقاصده الشريرة فى نحرها".

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