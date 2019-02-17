شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يبحث مع السفير البريطانى سبل التعاون فى تسليم المتهمين بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل اليوم الأحد السفير البريطانى سير جيفرى آدامز بمقر الوزارة وذلك لمناقشة سبل وأوجه التعاون القضائى بين كل من مصر والمملكة المتحدة.

وناقش اللقاء بين الجانبين التعاون القضائي بين البلدين لا سيما فى مجال تبادل وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام وتبادل الأوراق القضائية، كما بحثا طلبات الإنابة والمساعدة القضائية المتبادلة.