شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى كمال ثابت، الذى اشتهر إعلاميا بـ"أقدم سجين" فى مصر، والذى يقيم بناحية قرية الديابات دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، على إثر إصابته بأزمة قلبية، وذلك عقب خروجه من السجن بشهرين، بناء على عفو رئاسى، بداية شهر ديسمبر الماضى.

وأشار مصدر طبى مسئول بمحافظة سوهاج، أن "كمال ثابت" وصل إلى مستشفى سوهاج الجامعى جثة هامدة، وتم وضعه داخل ثلاجة مشرحة المستشفى، وأن سبب الوفاة أزمة قلبية، وأنه تجرى الأن أعمال إنهاء إجراءات التصريح بالدفن خاصته.

يذكر أن، "كمال ثابت" البالغ من العمر 66 سنة، حكم عليه بالسجن في 3 قضايا منهما قضيتين قتل والثالثة شروع في قتل، وقضى في السجن 46 عاما، إلى أن صدر عفو رئاسي عنه وخرج من السجن في 8 من شهر ديسمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن يجرى تشييع جثمان ثابت اليوم لمقابر العائلة بأخميم.