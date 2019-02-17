السجن 5 سنوات لمتهم في قضية "أحداث عنف الدقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات للمتهم محمد عاطف في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بأحداث عنف الدقي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامح سعيد، وأمانة سر محمود متولي، وسعيد شلبي، وجمال أحمد.
جدير بالذكر أن القضية تحمل رقم 90 لسنة 2015 ومقيدة الدقي، والمتهم فيها المتهم محمد عاطف وآخرين تم الحكم عليهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف ما ينظمه القانون والدستور.
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