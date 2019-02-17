الجنايات تقضي ببراءة علياء شكري وآخر في قضية "استعراض القوة" بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، ببراءة المتهمة علياء شكري محمود عمر إبراهيم، الطالبة بالفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة بنها، والصادر ضدها حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه، وبراءة عبد الحسيب محمد لاتهامهما بالتجمهر واستعراض القوة في أحداث عنف المطرية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامي زين الدين، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد شلبي وجمال أحمد.

جدير بالذكر أنها متهمة في القضية رقم 27075 لسنة 2015 بـالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف ما ينظمه القانون - محاولة تعطيل الدراسة - وتوزيع المنشورات والتجمهر واستعراض القوة بدائرة قسم المطرية.

واتهمتها النيابة بحيازة سلاح، الاعتداء على ضابط شرطة، والهروب من القسم، ومن ثم على إثرها تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت في يوم 15 مايو 2016 حكمًا غيابيًا بحقهن السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه.

كانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على لعنف، والاعتداء على ضابط شرطة.