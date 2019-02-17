كيف استعدت وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد × 10معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الصحة والسكان لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد يونيو المقبل ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان التطبيق الجيد للمشروع . الخليج 365 تستعرض الاستعدادات التى اتخذتها الوزارة للبدء فى تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يونيو 2019 . 1- التنسيق المستمر بين هيئات تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة . 2- مظلة التأمين الصحى الجديده تشمل كافة المصريين مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين. 3- تحديد الخدمات الطبية والعلاجية التى سيحصل عليها المريض فى المنظومة الجديدة . 4- الانتهاء من تجهيزات 21 وحدة صحية ستؤدى خدمات التأمين الشامل فى بورسعيد 5 - الإنتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات المختلفة لإدارة النظام الجديد. 6- ربط 8 آلاف سرير بــ 40 ألف مواطن بوحدتى صحة "الكويت"، و"عمر بن الخطاب". 7- فتح حوالى 1800 ملف طب اسرة بعد اجراء الفحص الطبى الشامل للمواطنين ببورسعيد . 8- تشكيل 10 لجان لاختبار المتقدمين لشغل وظائف بالمنظومة الجديدة . 9- التعاقد مع مقدمى الخدمة فى شهر مارس المقبل . 10- تقسيم المنشآت الطبية التى ستقدم للمواطنين الخدمة الي وحدات ومراكز.

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