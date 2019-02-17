صفحة السيسي على «فيس بوك» تبرز لقائه مع أنجيلا ميركل

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أبرزت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لقاءه أمس، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ورحبت المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس السيسى لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر فى مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة المتوسط. وقد أعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.
وأعرب أيضا عن تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التفاعل خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن.كما أكد الرئيس أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى للقاهرة مؤخراً على رأس وفد من رؤساء وممثلى كبرى الشركات الألمانية.وتوجه الرئيس السيسي، صباح
وأعرب أيضا عن تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التفاعل خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن.
كما أكد الرئيس أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى للقاهرة مؤخراً على رأس وفد من رؤساء وممثلى كبرى الشركات الألمانية.
وتوجه الرئيس السيسي، صباح الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019. وقال السفير بسام راضي: إن "مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم".
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